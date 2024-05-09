تعليم سوهاج تتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه سليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأحمد مقبول مدير إدارة أخميم، وفاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة الفتح الابتدائية بأخميم شرق محافظة سوهاج.

واطمأن وكيل الوزارة ومرافقوه على سير الإمتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما اطمأنوا على توفير المناخ الآمن للطلاب لتأدية الامتحان في يسر، وتأكدوا من وضوح أسئلة الامتحانات وأنها تراعي جميع المعايير التي وضعتها الوزارة، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الخميس الموافق 9 من شهر مايو الجاري الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وشدد الدكتور ياسر محمود على ضرورة اتباع جميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ذات السياق وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية بضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس قام مديرو الإدارات التعليمية بمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات واللوائح المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير مناخ مناسب وهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وتفقدت الدكتورة منى طرخان مدير عام إدارة جرجا التعليمية الامتحانات بمدرستي السلام والسيدة زينب الابتدائية بجرجا كما زار كمال عثمان مدير عام إدارة المراغة التعليمية مدرسة المراغة الابتدائية واللغات التجريبية بالمراغة.

وتابع الدكتور أحمد خليفة مدير عام إدارة طما التعليمية بزيارة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بقرية الشوكا بطما وتابع محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشأة التعليمية مدرسة السلام الابتدائية بالمنشاة.

كما تفقد الدكتور خالد يوسف مدير عام إدارة طهطا التعليمية مدرستي أرض الأوقاف الابتدائية وطهطا الابتدائية الجديدة وتفقد أيمن تمام مدير عام إدارة سوهاج التعليمية مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بسوهاج كما قام محمود أبو اليزيد مدير عام إدارة ساقلتة التعليمية مدرستي الطوايل الغربية الابتدائية والشهيد أحمد عبد الحميد الابتدائية بقرية الطوايل.