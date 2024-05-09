توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والمجلس الأعلى للآثار

وقع الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بروتوكول تعاون مشترك، بشأن عرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة، لتعريف طلابها بثراء تاريخ مصر وحضارتها، وتعتبر هذه القطع من نتاج الحفائر الأثرية لبعثة الجامعة والتى تبلغ نحو ٥٨٠٧ قطعة أثرية.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الزقازيق والمجلس الأعلى للآثار على إبراز عراقة الحضارة المصرية وآثارها الخالدة ورفع الوعي الأثري بين الشباب من طلاب الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، قدم الدكتور خالد الدرندلي الشكر لوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار على التعاون الممتد والمثمر والبناء، مثمناً الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للآثار لاستكمال متحف الآثار بالجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن أمله في زيادة هذا التعاون في الفترة المقبلة في المجالات التعليمية والبحثية والأثرية، لاسيما بعد إنشاء كلية الآثار بصان الحجر بالجامعة، بالإضافة إلى وجود المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم وكلية الدراسات الآسيوية.

ورحب الدكتور محمد إسماعيل خالد؛ بالدكتور خالد الدرندلي وممثلي الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والجامعة والذي يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً، في مجال علم الآثار والمتاحف وأعمال الحفائر وغيرها، لافتًا إلى تولي الراحل الدكتور محمد إبراهيم بكر العميد السابق والمؤسس للمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق رئاسة هيئة الآثار في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لأوجه التعاون القائمة، وخطوة جديدة للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون بين المجلس والجامعة.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع حرص الدكتور خالد الدرندلي على إهداء درع الجامعة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وحضر مراسم التوقيع من جامعة الزقازيق: الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عمر أستاذ علم المصريات بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدني القديم، والدكتور محمد الشايب الأستاذ بمعهد حضارات الشرق الأدني، والدكتور محمد عوض المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة.

ومن المجلس الأعلى للآثار حضر أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية، والمستشارين القانوني والإعلامي لوزارة السياحة والآثار.