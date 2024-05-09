نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي النائب العام التركي في "أنقرة"

التقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، بالعاصمة التركية "أنقرة" النائب العام التركي، والذي استقبله في مكتبه والوفد المصري المرافق له استجابة لدعوة نقابة العدالة التركية التي وجهتها لنظيرتها المصرية.

استعرض نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم خلال اللقاء الجهود المبذولة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تذليل كافة العقبات لتحقيق مبدأ "العدالة الناجزة" وذلك من خلال مشروعات "ميكنة الخدمات" والاستعلام عن القضايا والحصول علي الخدمات "أون لاين" وتحديث بعض الإجراءات، وهو ما يتحقق معه كل مقومات العدالة التي نطمح إليها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس، هذا إلى جانب استعراض ما تم إنجازة في ملف تمكين المرأة وهو ما لاقي إعجاب الجانب التركي والذي أكد على عمق العلاقات بين البلدين حيث يربطهما تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية وإحلال السلام بالمنطقة.

وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي: النائب العام التركي يعتز بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة والمساعي المستمرة لإحلال السلام والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في ملف "تطوير أبنية المحاكم" و"ميكنة الخدمات" والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لتحقيق اقصي درجات الشفافية وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات وهي التجربة التي يراها الجانب التركي إنجاز خلال زمن قياسي.

هذا وقد أعلن رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم في وقت سابق عن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة العدالة التركية لتبادل الخبرات الفنية لدعم قدرات العناصر البشرية علي المستويين العملي والنقابي.

