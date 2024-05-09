أبطال فيلم "شقو" ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

يحل أبطال فيالم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف ضيوفاً على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى وذلك مساء اليوم، الخميس فى الثامنة مساء على شاشة قناة ON.

ومن المقرر أن يظهرضمن الحلقة كلا من : "عمرو يوسف والمخرج كريم السبكى والفنانة يسرا، ليتحدثون عن كواليس الفيلم والتصوير والمواقف المميزة داخل العمل.

وكانت قد نشرت منى الشاذلى، برومو الحلقة عبر حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: الخميس.. أبطال فيلم شقو مع منى الشاذلى، وظهر خلال برومو الحلقة كل من: الفنانة يسرا، والفنان عمرو يوسف، والمخرج كريم السبكى.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل، والفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبو الحسن، وليد فواز، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

قصة فيلم شقو

وتدور احدأث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

فيلم شقو التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني

فيلم شقو، يعد التعاون السادس بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد أن قدما معا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن اكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

العرض الخاص لفيلم شقو

وأقيم عرضًا خاصًا بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعة وأبطال الفيلم أبرزهم : "يسرا ودينا الشربيني وتايسون، كما حضر عدد من نجوم الفن منهم المخرج محمد سامي، والفنان حسن الرداد.