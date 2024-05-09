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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان بعمان يلتقى مسؤولي شركات التطوير العقاري والمقاولات المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، أمس الأربعاء، عدداً من مسئولى شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، لبحث سبل التعاون معهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التطوير العقاري بسلطنة عمان، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، لقاءه بمسئولى شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، بالتعبير عن سعادته بما شاهده من نهضة عمرانية فى مصر، قائلا: "هذا مبعث فخر لكم.. ولنا جميعاً كعرب"، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى القطاع العقارى فى مصر، تتمتع بالعديد من المميزات التى تحتاج إليها سلطنة عمان، ومنها، الخبرة الكبيرة، والقدرة على تنفيذ المشروعات النوعية فى وقت قياسي، والجودة العالية في التنفيذ رغم سرعة الإنجاز، إضافة إلى ميزة تنافسية فى التكلفة.

ودعا وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، الشركات المصرية إلى التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية، وزيارة سلطنة عمان للاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، مستعرضاً عدداً من المشروعات التنموية والمدن الجديدة، التى شرعت سلطنة عمان فى تنفيذها، وعلى رأسها مدينة السلطان هيثم، وذلك فى إطار نهضتها العمرانية الجديدة في عهد السلطان هيثم.

وأجاب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، على تساؤلات مسئولى شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، مؤكداً اهتمام سلطنة عمان بالتجربة المصرية نظراً للتقارب الكبير بين الشعبين، والخبرة المتاحة لدى المطورين العقاريين فى مصر، وأن السلطنة تقدم الكثير من التسهيلات والمحفزات للمطورين العقاريين من أجل الإسراع بمعدلات التنمية.

ومن جانبهم رحب مسئولو شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، بالتعاون مع الأشقاء في سلطنة عمان، والمشاركة في نقل الخبرات، وتنفيذ المشروعات المتنوعة لتحقيق أهداف النهضة العمرانية فى السلطنة.

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