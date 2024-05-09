أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 9-5-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الأستقرار النسبي بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع يداية تعاملات اليوم الخميس 9-5-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3090 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع تحرك السعر العالمي للذهب قرب مستويات تجاوزت 2315 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار24 يسجل 3531 جنيها.

عيار 21 يسجل 3090 جنيها.

عيار 18 يسجل 2649 جنيها.

عيار 14 يسجل 2060 جنيها.

الجنيه الذهب 24720 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

هذا وقد شهد المعدن النفيس بعض الطلب على الملاذ الآمن مطلع هذا الأسبوع مع تفاقم الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس حيث لم تسفر محادثات وقف إطلاق النار عن تقدم يذكر، ولكن تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية بعدها ليعود تركيز أسواق الذهب على توقعات الفائدة الأمريكية.

الذهب واقع تحت ضغط سلبي مع قيام أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة رهانات خفض أسعار الفائدة، وقد اتضح هذا من الدعم الضئيل الذي شهدته أسعار الذهب من الانخفاض الأخير للدولار، قبل أن تعود العملة الأمريكية للانتعاش يوم الثلاثاء بعد أن صرح العديد من أعضاء البنك الفيدرالي إنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2024.

بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2314.26 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2321 دولارا.

من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وقراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان غدا الجمعة. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع في مومباي "على الرغم من توقعات السوق خفض أسعار الفائدة في سبتمبر فإن تجار الذهب يتوخون الحذر بشأن الإقدام على تحركات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأميركي أعلى من المتوقع فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارا".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 66 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 956.13 دولار.