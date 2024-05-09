نسرين طافش تتصدر التريند بعد إلغاء قرار حبسها 3 سنوات

نسرين طافش.. تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش مؤشرات جوجل بعد زياجة معجلات البحث عليها من قبل الجمهور العربي بالتزامن مع إعلان إلغاء حبسها 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

فيما ذهبت نسرين طافش إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة بها "4 ملايين جنيه" وهو المبلغ المطلوب دفعه في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

ومن جانبه طلب محامي الفنانة الشابة التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وعلى صعيد أخر أعربت الفنانة نسرين طافش عن غضبها مؤخرًأ من السوشيال ميديا بعد بثها فيديو طويل تتحدث فيه عن الكثير من الموضوعات الرياضية والصحية ووغيرها، ليقتطع البعض جزء منه ويتداوله لتظهر وكأنها تطلب الهدايا من المتابعين.

وقالت وقالت نسرين طافش عبر خاصية الإستورى بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"من قذارات السوشيال ميديا، أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا".

وأضافت:"وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش لانه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ..بس كمية القذارة ياللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوى راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم".

واستكملت:"كم أنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد، انتوا كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب وطاقات سلبية راح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم".