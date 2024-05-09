أنشطة روحية في كنيسة مارجرجس بمناسبة الخمسين المقدسة
تستضيف كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني والأنبا ابرام التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوكس في مصر الجديدة، الجمعة، أنشطة وفعاليات روحية بمناسبة فترة الخمسين المقدسة، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.
يتخلل اللقاء اقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة الخميسن ومن المقرر أن ينتهى القداس الأول التاسعة صباحًا على مذبح الأنبا ابرام بينما يبدأ القداس الثان من السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحًا على مذبح مارجرجس.
الخمسين المقدسة ومعناها الروحي للأقباط
الخمسين هى عبارة عن ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وكلمة كلمة "الخماسين" معناه في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.
مظاهر احتفال الكنيسة بذكرى آخر أيام في حياة المسيح
احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى “يهوذا”، كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.