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الخميس 09 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بالمحافظات

محطة كهرباء
محطة كهرباء

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة.. منذ تعديل جدول انقطاع التيار الكهربائي من أمس وتتصدر مؤشرات البحث في " جوجل" المواعيد الرسمية لقطع التيار الكهربائي، وقد جاء تعديل المواعيد على خلفية عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية.

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توفير الكهرباء.. نصائح مهمة لاستخدام التكييف والديب فريزر

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شرطة الكهرباء تضبط 4579 قضية سرقة تيار

تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء.. وتقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال وجدول مواعيد انقطاع الكهرباء لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء موزعة على مستوى مناطق الجمهورية. 

 فترة الفصل للتيار الكهربائي

وفي السياق لا تزيد  فترة الفصل للتيار الكهربائي لكل منطقة على ساعتين، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024.

أرقام خدمة أعطال الكهرباء

يمكن التواصل مع خدمة أعطال الكهرباء في حالة انقطاع الكهرباء بخلاف المواعيد عبر 121-ورقم شركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة 359، ورقم شركة الكهرباء لتقديم الاستفسارات العامة 527935- رقم شركة الكهرباء لتقديم البلاغات الفنية اتصل بـ 2835989.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

مجموعة رقم 1 يتم الفصل من الساعة  الرابعة و حتى الساعة السادسة.

مجموعة رقم 2 يتم الفصل من الساعة الرابعة  حتى الساعة السادسة مساء.

مجموعة رقم 3 يتم الفصل من الساعة من الساعة  الخامسة وحتى الساعة السابعة مساء.

 مجموعة رقم 4 يتم الفصل من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء.

مجموعة رقم 5 يتم الفصل من الساعة  الثالثة عصرا حتى الساعة 5 مساء.

مجموعة رقم 6 يتم الفصل من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة مساء.

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