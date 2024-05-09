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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة مدنية جنوب لبنان

طائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية

قصف الاحتلال الوحشي.. استمرارًا لعمليات القصف العشوائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، استشهد لبنانيان، وأصيب ثالث بجروح، صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال قصفت صباح اليوم مركبة مدنية على طريق بلدة بافليه في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرة المسيرة أطلقت عددا من الصواريخ صوب المركبة المستهدفة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة الثالث بجروح مختلفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده، في هجوم بقذائف الهاون والصواريخ شنه حزب الله اللبناني على موقع عسكري قرب بلدة المالكية الشمالية، أمس الأربعاء، و كان الجندي القتيل يبلغ من العمر (20 عاما) من وحدة جمع المعلومات القتالية رقم 869، التابعة لحرس الحدود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنديا آخر تعرض لإصابات طفيفة في الهجوم.

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