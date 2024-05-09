ما هي الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج؟

الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج.. مع اقتراب موسم الحج هذا العام، يكثف الكثير من المواطين البحث عن الفئات الممنوعة من أداء الفريضة، وفي السياق هناك تطعيمات للحج 2024، يجب على الحجاج المصريين تلقيها قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

اللقاح الرباعي

وتشمل التطعيمات المطلوبة هي جرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، وفقًا لوزارة الصحة.

الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج

وقد شملت الفئات الممنوعة من أداء فريضة الحج التالي: أصحاب التليف الرئوي والكبدي- أصحاب الأمراض السرطانية- النساء الحوامل- الحالات الخاصة بالسمنة المفرطة المرضية - الحالات المتأخرة من مرضي القلب والأوعية الدموية- مرضي الفشل الكلوي.

خدمة أجير الحج

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق خدمة "أجير الحج" لهذا العام، والتي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، ودعت الوزارة في بيان لها؛ الراغبين في العمل بالمشاعر المقدّسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين، إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة "باب أجير" التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة.

وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، التسجيل إلكترونيًا لموسم الحج لعام 2024، ويمكن التقديم لتأشيرة الحج 2024، من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، من خلال الدخول على تطبيق نسك.