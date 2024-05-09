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الخميس 09 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد انقطاع المياه في الحوامدية بالجيزة

انقطاع المياه في الحوامدية
انقطاع المياه في الحوامدية

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعه لمحافظة الجيزة، مدة انقطاع المياه بقرية أم خنان وغرب السكة الحديد بالحوامدية مساء غدًا الجمعة، والتي تمتد على مدار 8 ساعات. 

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ووضحت الشركة في اعلانها سبب هذا الانقطاع الذي يرجع إلى أعمال إصلاح الهبوط بخطوط الصرف بقطر يصل نحو 700متر مربع، بشارع الساحة بمنطقة الحوامدية، والذي يتطلب تحويل خط مياه الشرب بقطر 250متر مربع، لمنع تداخل الخطوط سيتطلب الأمر انطقاع المياه لمدة قد تصل 8 ساعات تبدأ مساء الجمعة وتنتهى السادسة صباح يوم السبت المقبل.

وتابع الإعلان خدمة وفرتها الشركة وهى عبارة عن عدد من سيارات المياه الصالحة للشرب وتتواجد في بشكل متفرق  وموزع على المناطق المعرضه لانقطاع المياه طوال مدة أعمال الإصلاح وخصصت "رقم للخط الساخن 125" ، في حال كان هناك مواطنين في حاجة إلى الإستفادة من هذه الخدمة.

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