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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية والجيش الوطني الليبي يبحثان سبل حل الأزمة العسكرية والسياسية بليبيا

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

روسيا وليبيا.. التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس الموافق 9 مايو، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، اللواء ركن خالد حفتر، لبحث الأزمة الليبية.

وبحث الجانبان مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

وقالت سفارة روسيا لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام": "استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف اللواء خالد حفتر وتم الحديث وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا خلال اللقاء".. وفق لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وتابعت السفارة أنه تم التركيز خلال الحديث بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

ووفقا لما قالته السفارة تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

يشار إلى أن اللواء ركن خالد حفتر نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يشغل منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي.

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