رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود الليلة

يستعد فريق النصر السعودي المتواجد ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة مهمة مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي مع نظيره الأخدود علي ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

و تذاع عبر فضائية SSC1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.



تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

الوسط: عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش.

الوسط الهجومي: أيمن يحيي- علي الحسن – ساديو ماني .

مهاجم: كريستيانو رونالدو.



ويخوض فريق النصر مباراته وهو محتلًا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة.

ولعب النصر 30 مباراة، حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في اثنتين وخسر 4، سجل لاعبوه 90 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

أما الأخدود فيقبع في المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي "روشن"، برصيد 28 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات و4 تعادلات، فيما نال 18 خسارة.