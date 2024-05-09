أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أسعار الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.77 جنيه للشراء، 47.87 جنيه للبيع.