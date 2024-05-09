سعر الصرف الرسمي للعملات العربية في البنك المركزي

العملات العربية.. ننشر سعر الصرف الرسمي للعملات العربية مقابل العملة المحلية "الجنيه" في البنك المركزي المصري.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية اليوم 9-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.65 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.28 جنيه للشراء، 154.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.92 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 125.91 جنيه للشراء، 126.31 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.33 جنيه للشراء، 123.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.01 جنيه للشراء، 13.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.87 جنيه للشراء، 67.26 جنيه للبيع.

ولا تزال أسعار صرف العملات في مصر تتأثر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.