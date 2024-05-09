حسن الرداد: أنا نجم سينما وفيلم "تحت تهديد السلاح" حقق 120 مليون جنيهًا

حرص الفنان حسن الرداد، عن التحدث بشأن النجاحات التي حققها في السينما المصرية، وعن التنوع في اختيار أعماله .

وقال حسن الرداد:«عملت فيلم اسمه تحت تهديد السلاح وهو الفيلم المصري الوحيد اللي نجح برا مصر من السبعينات وحقق 120 مليون جنيه فالحمد لله قدرت أخلي عيني على الوطن العربي كله».

وأضاف: «أنا بقيت نجم سينما وحققت إن أنا الوحيد تقريبا اللي عملت في السينما كوميدي ونجحت وعملت رومانسي ونجحت وعملت سايكو دراما ونجحت».

وتابع حسن الرداد: «أنا لست من الشخصيات التي تستدعي الذاكرة الانفعالية في تصوير مشهد بأحداث حقيقية، وأنا في مشهد عزيز محارب أقدم شخصية منفصلة ومختلفة عني، فهو شخص قادم من منطقة شعبية».

واستكمل: «هذا المشهد من المشاهد المؤثرة بطبعها، وكان المفروض أقصر، هقول كلمتين بس، لكن معرفش إيه اللي حصل، بس شبه نفس الوضع لما أمي ماتت دخلت عليها في نفس الوضع».

واختتم: «دخلت التلاجة وحبيت أقف معاها لوحدي، وأنا معاها قلت لها متفقناش على كده مالكيش حق، وفي أثناء تجسيد المشهد كان جهازي العصبي مضطرب لكن على أية حال نوعية تلك المشاهد صعبة».

قصة محارب

تدور أحداث مسلسل “محارب” فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

أبطال محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.