عبدالناصر زيدان: عودة الجماهير بقيادة وزارة الشباب والرياضة قرار تاريخي

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن هناك اجتماعا حدث بين وزارة الشباب والرياضة وكل المعنيين بالدولة لعودة الجماهير.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن مباراة الأهلي والترجي ستكون كاملة العدد، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية.

وشدد، أن الجماهير ستكون 50% من الفوز بالبطولتين للأهلي والزمالك ، باعثا بالتحية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في تحفيز الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة.

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.