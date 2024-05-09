محاضرة بعنوان "الاحتفاء بالعامل والعمل" بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات عيد العمال التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان الاحتفاء بالعامل والعمل، تحدث فيها الأديب أحمد قرني عن تاريخ الأول من مايو ونضال العمال من أجل الحصول على حقوقهم في تحديد ساعات عمل محددة والرعاية الصحية والمعاش ونسبة من الأرباح، وقد خاض العمال معارك كبيرة مع أصحاب رؤوس الأموال من أجل الحصول على حق تكوين النقابات العمالية للمطالبة بحقوقهم وقد ظل كفاح العمال على مدار التاريخ من إنشاء نقابات وتجمعات صغيرة حتى أصبح لهم منظمات دولية، وفي مصر كانت الحركة العمالية جنبا إلى جنب مع حركة التحرر الوطني أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وحول دور العمال في بناء المجتمع شهدت مكتبة اللاهون محاضرة ثقافية تحدثت فيها نادية عاشور ياسين- معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون- عن مكانة العمال عماد الحضارة والتقدم الاقتصادي، حيث يؤدي العمال دورهم في مختلف القطاعات مثل؛ البناء والزراعة والصناعة، ويساهمون بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، كما يلعبون دورا هاما في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

محاضرة بعنوان "قيمة العمل" ضمن يوم ثقافي بالفيوم

وشهدت مكتبة مطرطارس يوم ثقافي متنوع تضمن محاضرة بعنوان قيمة العمل، استهلت فيها شيماء عباس-مسئول النشاط- حديثها عن العمال كقطاع هام من نسيج المجتمع وعجلة الانتاج، وأكدت على قيمة العمل قائلة أن العمل عبادة وهو ترس في عجلة النهضة، وأن بناء الحضارات والمجتمعات يقوم على الوعي بقيمة العمل، تلاها ورشة لتنفيذ مجلة حائط إشراف وتدريب شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

واستمرارا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى تنمية وتطوير مجالات الفنون المختلفة، أطلقت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية- ضمن برنامج تطوير الحرف البيئية بمختلف محافظات الجمهورية- من خلال مشروع "دور تتطور" في مجال أشغال الخزف، دورة تدريبية للرسم على الفخار بمكتبة الفيوم العامة، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، تدريب الفنانة إسراء عبد العليم والمشرف محمد عبد الرحمن، وذلك في الفترة من 5 مايو حتى 14 مايو الحالي، وتستمر فعاليات المشروع بمحافظة الفيوم بورش متنوعة حتى 3 يونيو القادم.