إنطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف الفيوم

عقدت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك بقاعة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، والدكتور/وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقا محاضرا، بالإضافة إلى عدد من العلماء وأئمة الأوقاف المميزين، الذين تحدثوا حول "الدعوة إلى إتقان العمل ودوره في بناء الوطن".

وفي كلمته رحب الدكتور وليد الشيمي بالحضور مؤكدًا أن إتقان العمل عبادة عظيمة لله (سبحانه وتعالى)؛ فالدين الإسلامي يدعو المسلم إلى العمل والانطلاق، وعدم الفتور والكسل، مبينًا أن العمل أفضل وسيلة للكسب الطيب، فعلى المسلم أن يكون إنساناً إيجابيّاً ينطلق في هذه الدنيا نشيطاً طالباً الرزق من الله وما يُعدّه له من الخير الكثير، وهذا الخير لا يأتيه إلا بالعمل المُتواصل، وأن يستشعر المسلم مُراقبة الله تعالى في كل خطوة يخطوها في عمله، وأن يُؤدّي العمل الذي بين يديه على أتمّ وجه وأحسن حال، موضحا أن إتقان العمل من الإيمان وينطبق ذلك على العامل في مصنعه والزارع في مزرعته والمعلم في مدرسته وكذلك من باب طلب الرزق الحلال لقضاء حاجات الإنسان الضرورية ومتطلبات أسرته ومجتمعه.

وكيل أوقاف الفيوم: الإنسان مُكلف بواجبات عديدة ومختلفة يؤديها بأمانة وإخلاص

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خلال كلمته أن الإنسانُ خُلق وكُلِّفَ بعبادةِ اللهِ عزّ وجل على أكمل وجه، وهو أيضاً مُكلّفٌ بواجباتٍ عديدةٍ ومُختلفة يُؤدّيها بأمانةٍ وإخلاصٍ تجاهَ نفسه وكذلك أسرته ومُجتمعهِ والمكان الذي يعيشُ فيهِ، فعليهِ تقديم يدَ العونِ ومساعدة الآخرينَ في قضاءِ حوائجهم، والعمل على تسهيلِ أمور حياتهم، كما عليهِ إتقانُ العملِ الذي يقوم به؛ فالإنسانُ ما خلقهُ اللهُ عز وجلَ إلا ليعملَ ويعمرَ الأرضَ، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}.