بدء العمل بعيادة العلاج الطبيعى بمستشفي حميات التل بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عن إفتتاح الفترة المسائية بعيادة العلاج بمستشفى حميات التل الكبير؛ لتوفير خدمات العلاج الطبيعي والارتقاء بالخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة، أنه تيسيرا على المواطنين وللحصول على خدمه طبيه ذات جودة عاليه ،تم بدء العمل بالعيادة المسائيه بقسم العلاج الطبيعى بمستشفى حميات التل الكبير، وتسكين وتدريب الأطقم الطبيه اللازمة لتشغيل القسم بالفترتين، كما تم دعمة بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجى وإدارة العلاج الطبيعى بوزارة الصحة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعى ومنها جهاز الليزر سكانر العلاجى الجديد .

وقالت الدكتورة رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى، إن مستشفى حميات التل الكبير أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية والتى تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاع كبير من المواطنين وتعد أكبر مستشفى فى عدد أسرة أقسام الداخلى والعناية المركزه حيث تشمل 215 سرير منها 20 سرير رعاية مركزة و 15 جهاز تنفس صناعى و 28 سرير رعاية وسيطة وكانت من أوائل المستشفيات التى استقبلت حالات مصابى غزه ،فضلا عن أن المستشفى بصدد إنهاء تجهيز قسم الحضَّانات للبدء فى استقبال الأطفال المبتسرين بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد موسي مدير مستشفى حميات التل الكبير، إلى أن قسم العلاج الطبيعي يستقبل مايزيد عن خمسين حاله يوميًا خلال الفتره الصباحيه ،ويضم 4 أَسِره وتم تطوير القسم بجهاز Laser scanner العلاجى الحديث ،والذى يعمل على تخفيض نسب الإتهابات وزيادة نشاط الدورة الدموية ،وسرعة إعادة بناء النسيج المتضرر، وعدد 2 جهاز "تيارات متعددة" والذى يعمل على تقوية عضلات الجسم المختلفة ،جهاز أشعه حمراء وجهاز تدليك كهربائي .

وأضافت الدكتوره حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن القسم يقدم خدمات علاج حالات المخ والأعصاب مثل الجلطات والشلل الكلى وحالات آلام العمود الفقري مثل الغضروف القطنى والغضروف العنقى وحالات خشونة وتغيير المفاصل وحالات العصب السابع وحالات الشلل الدماغى للأطفال وتأهيل مرضى إصابات الملاعب وتأهيل المرضى بعد حالات البتر والتهاب الأعصاب الطرفيه.

ويقدم القسم التوعية والتثقيف الصحى للمترددين لتجنب الاصابات والانزلاق وخاصة كبار السن والرياضيين باتباع نمط حياة صحية سليمة والتقليل من المحاذير الصحية التي تهدد صحة الجسم، كالطريقه الصحيحه للجلوس لتجنب حدوث تقوس بالعمود الفقرى وغيرها