أسعار صكوك الأضاحي وطريقة الشراء 2024.. الأوقاف تكشف التفاصيل

يبحث الكثيرون عن أسعار صكوك الأضاحي وكيفية شرائها، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، المقرر له يوم الأحد 17 يونيو 2024، حيث كشفت وزارة الأوقاف، التفاصيل الكاملة.

أسعار صكوك الأضاحي 2024، وكيفية شراء صكوك الأضاحي وفقًا لما أوضحته وزارة الأوقاف:

صكوك الأضاحي، هو تعاونًا وتضامنًا لتوزيع اللحوم على المستحقين من الفئات والأسر المحتاجين للمساعدة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024.

أسعار صكوك الأضاحي 2024

وكشفت وزارة الأوقاف عن سعر صكوك الأضاحي 2024، حيث وصل سعر الصك البلدي إلى 8500 جنيه، بينما بلغ سعر الصك المستورد نحو 6000 جنيه.

كيفية شراء صكوك الأضاحي 2024 ؟

ووضعت وزارة الأوقاف أرقام حسابات بنكية لشراء صكوك الأضاحي 2024، وهم كالتالي:

- رقم حساب البنك الأهلي المصري: 0013070465285400014.

- رقم حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9.

- رقم حساب بنك مصر: 1400001009999999.

- رقم حساب البنك الزراعي المصري: 919002000155711006.

- رقم حساب البريد المصري: 0163600034039818.

وعلى الراغبين في التواصل مع خدمة فوري بشأن صكوك الأضاحي 2024، يمكنكم إرسال رسالة على الرقم التالي: 01552563217، ليصلك مندوب وزارة الأوقاف.