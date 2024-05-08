محافظ شمال سيناء: الدولة تهتم بالمزارعين والفلاحين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بمواطني محافظة شمال سيناء، وخاصة المزارعين والفلاحين.



وجاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة كارت الفلاح التي ضمت كل من أنور عيسى رئيس الادارة للمديريات ومستشار وزير الزراعة، والمهندس محمد أحمد أبو العز مسئول منظومة كارت الفلاح، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، عبد الحليم لاشين، نقيب الزراعيين بشمال سيناء، لمناقشة كارت الفلاح، لافتًا إلى دور وزارة الزراعة في دعم المزارعين واستخراج كارت الفلاح بشمال سيناء.



وأضاف المحافظ، أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في محافظة شمال سيناء بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة ودخولها ووصولها للمزارعين في مختف مراكز المحافظة.



من جانبه قال المهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء، أنه تم تدريب المهندسين بمديرية الزراعة ومديري الجمعيات والادارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح على استخدام تفعيل منظومة كارت الفلاح بمقر مديرية الزراعة بالعريش.



أضاف الدع، أن كارت الفلاح يستخدمه المزارعون للحصول على الأسمدة المدعمة من الدولة، ويوجد على كارت الفلاح البيانات المطلوبة من المساحة المنزرعة وتحديد كمية الأسمدة المتاحة، ويستخدم أيضا فى استقبال الدعم المقدم من الدولة وحصيلة توريد القمح أو غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.