خالد أبو بكر: المجتمع الدولي أكذوبة كبيرة وعنوانه "البقاء للأقوى"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر باعتبارها الدولة صاحبة الحدود والسيادة، والبلد التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيلية .

وأكد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، رفضه لأي مساس بالسيادة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقات المصرية تحترم، وما تفعله في سيناء "كلامك كبير جدًا.. وأكبر بكثير من أي اتفاقيات".

وواصل:"حاسبونا بالشبر، شبر أرض هنام عليه، وأؤكد في الوقت نفسه أن الموقف في رفح صعب جدًا على أي بشر".

وضع كارثي

ولفت إلى أن الوضع الإنسانى فى غزة كارثي، قائلا: نحن نرى واقع يومى وهو سقوط شهداء على الأرض، ولكن لا نجد قوة على الأرض تكون رادعة لإسرائيل، مشيرا إلى أن البعض على مواقع التواصل يحمل مصر وحدها مسئولية القضية الفلسطينية.

وأضاف خالد أبو بكر أن التاريخ سيحاسب الدنيا كلها إذا لم تقف خلف القضية الفلسطينة، لافتا إلى أن جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، يقف موقف مشرف فى حدود ما لديه من إمكانيات وكل تصريحاته عن غزة صحيحة.

وطالب خالد أبو بكر التفرقة بين مصر باعتبارها صاحبة الحدود والسيادة، وبين مصر التى تلعب دورا وسيطا لحماية الفلسطينيين.

البقاء للأقوى

وأشاد بدور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الداعمة لوقف العدوان في قطاع غزة، مضيفًا:" يقوم بدور مشرف، ويحذر إسرائيل دائمًا من التوغل في رفح، ودوره ملموس وهام، وكلماته تدل على نبل موقفه، مضيفا أنه لكن للأسف مش هيشوف الامم المتحدة تاني، في ظل اللوبي الأمريكي والإسرائيلي.

وتعجب خالد أبو بكر، من مواقف المجتمع الدولي، في ظل القصف الواقع على غزة ومدينة رفح، معقبًا:"أمريكا تمنع أي قرار في مجلس الأمن وتستخدم حق النقض الفيتو، مفيش مجتمع دولي،إنه أكذوبة كبيرة، مجرد مكان لأصحاب المصالح والبقاء للأقوى".