ضبطت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على الخادمة السودانية بطلة زاثعة فيديو تعذيب طفل ، وكتم أنفاسه أثناء نومها معه داخل شقة رجل أعمال بمنطقة التجمع الخامس.

القبض علي خادمة سودانية تكتم نفس طفل بالتجمع الخامس

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادمة سودانية الجنسية، خلال التعدي على طفل بطريقة بشعة في أثناء صراخ الطفل داخل غرفته.

وأوضح الفيديو أن الخادمة تظهر داخل غرفة أطفال في شقة سكنية بها سريرين عليهما صغيرين أحدهما يصرخ، فحاولت الخادمة حمله لمنعه من الصراخ، وعندما استمر في الصراخ قامت بكتم أنفاسه والتعدي عليه بالضرب بشكل مأساوي لكي يكف عن الصراخ.

وكشف الجريمة كاميرات المراقبة المثبتة داخل الغرفة من صاحب المنزل دون علم الخادمة، والتي التقطت لحظة التعدي على الطفل وكتم أنفاسه.

من جانبه، أكد مصدر أمني أنه تم فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط الخادمة وتقديمها لجهات التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بشبرا الخيمة

وفي سياق متصل ، أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل ربة منزل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ،4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل شرع في سرقة مسكنها وقام بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات، باستقبال "ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم"، "متوفاة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة".

وتوصلت جهود مباحث القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل - مقيم بذات العنوان" وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن الأداة المستخدمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.