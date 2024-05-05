مش مبطل عياط .. خادمة سودانية تكتم نفس طفل بشكل مأساوي والأمن يفحص فيديو الواقعة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادمة سودانية الجنسية أثناء التعدي على طفل بطريقة بشعة أثناء صراخ الطفل داخل غرفته.

خادمة سودانية تكتم نفس طفل بشكل مأساوي

وقد أوضح الفيديو أن الخادمة تظهر داخل غرفة أطفال في شقة سكنية بها سريرين عليهما صغيرين أحدهما يصرح، فحاولت الخادمة حمله لمعنه من الصراخ، وعندما استمر في الصراخ قامت بكتم أنفاسه والتعدي عليه بالضرب بشكل مأساوي لكي يكف عن الصراخ.

وكشف الجريمة كاميرات المراقبة المثبتة داخل العرفة من صاحب المنزل دون علم الخادمة أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة التعدي على الطفل وكتم أنفاسه.

من جانبه ، تقوم الأجهزة الأمنية ، بفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط الخادمة وتقديمها لجهات التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما قال أحد الأشخاص في تعليق أن الخادمة تبحث عن شغل في بيت آخر الآن.

مهندس يحاول اختطاف فتاة والأخيرة تلقي بنفسها من السيارة بصحراوي كرداسة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز مهندس حاول اختطاف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بسيارته والتعدي عليها بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة، ما دفعها للإلقاء بنفسها من السيارة هربا منه ، 24 ساعة لحين ورود تحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مهندس حاول خطف فتاة تربطه بها علاقة عاطفية داخل سيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة 22 عاما، حررت محضرا ضد شاب، 30 عاما، تعرفت عليه عن طريق التواصل الاجتماعي منذ شهر واتفقوا على التقابل في كافية للتعرف علي بعضهما أكثر.

وعقب انصرافهما استقلت المجني عليها معه سيارته وفي أثناء ذلك حاول التحرش بها على الطريق إلا أنها رفضت فقام بالتعدي عليها وضربها مما تسبب في إصابتها وقامت بالقفز من السيارة، وقام المتهم بسرقة حقيبتها وهاتفها، ولاذ بالفرار

وبينت التحريات أن المتهم مهندس ميكانيكا، وأنه حاول اختطف الفتاة والتعدي عليها، وبمواجهته بالواقعة اعترف بارتكاب الواقعة وأنه بعد قفز الفتاة من السيارة تخلص من هاتفها حقيبتها الخاصة بنفس الطريق حيث عثرت أجهزة الأمن على الهاتف محطم بالكامل كما تم العثور على الحقيبة بجانب الطريق.