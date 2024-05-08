حرص إبراهيم العامري، نجل الوزير الراحل العامري فاروق، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والحضور الكريم لمراسم تأبين والده الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق.

وتحدث إبراهيم العامري فاروق عن والده خلال حفل التأبين اليوم قائلًا: «لقد أعطى الكثير لبيته وناديه بمنتهى الإخلاص والتفاني، ولم يكن الأب المخلص فقط، بل كان قائدًا، والقدوة الذي يحتذى في السعي للخير والعطاء والوفاء لكل من حوله».

وأضاف إبراهيم العامري: «شكرًا للنادي الأهلي الذي لا ينسى عطاء أبنائه، وأتوجه بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب والإدارة التنفيذية، وكل من كان في ظهر أسرة العامري فاروق من يوم مرضه وحتى بعد وفاته وإلى اليوم».

وأكد نجل الراحل في ختام كلمته أنه وكل أسرة العامري فاروق لن يدخروا أي جهد ووقت في خدمة وحب كيان النادي الأهلي واستكمال مسيرة عطاء والده.