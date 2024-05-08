التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ أهل غزة

أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي باقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا ممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا إن الخطوة الإسرائيلية باقتحام رفح جاءت في الوقت الذي كان ينتظر فيه العالم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنقاذ أهل غزة من آلة القتل الإسرائيلية.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات(عدل) إننا نطالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاة مايحدث في فلسطين، كما نخاطب ضمير العالم الحر للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار إنقاذا لأرواح المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن الذين هم الضحية لكل الاعتداءات.

وأضاف الدكتور الشامي أن العالم كله يتحمل المسؤولية في ما يحدث في قطاع غزة الذي يعاني أهله منذ ما يزيد عن سبعة شهور، حيث لا يتحصل أهله على الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وحمّل رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) المحتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بشكل المسؤولية الكاملة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا أن هذه الدول في اختبار حقيقي حول إيمانها بحقوق الإنسان، وأنها للأسف حتى اللحظة ترسب في هذا الاختبار بجدارة.