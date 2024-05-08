بث مباشر بدون تقطيع ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم

بث مباشر بدون تقطيع ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم،مباراة ينتظرها الجميع، ليس فقط عشاق الميرنجي ريال مدريد والعملاق البافاري بايرن ميونخ، بل جميع مشجعي كرة القدم، حيث يتواجه الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد تعادل الفريقين بمباراة الذهاب بنتيجة 2-2 على ملعب أليانز أرينا.

في التقرير التالي نستعرض القنوات المجانية التي تنقل مباراة الإياب، بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال، والتي من المفترض عرضها في الساعة الـ 10 مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل ريال مدريد امام البايرن

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر الضغط هنا ..

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تشكيل بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمبارة ريال مدريد اليوم في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

يمكنكم مشاهدة البث المباشر والحصري لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ ضمن منافسات عودة دور نصف نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا اليوم لايف مباشر عبر شبكة بي ان سبورت الحصرية الناقل الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا ، حيث تنقل المباراة عبر شاشة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق المخضرم حفيظ دراجي .