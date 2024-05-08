أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية، بحبس المتهم بقتل ربة منزل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بشبرا الخيمة

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل شرع في سرقة مسكنها وقام بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات، باستقبال "ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم"، "متوفاة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة".

وتوصلت جهود مباحث القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل - مقيم بذات العنوان" وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن الأداة المستخدمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

المشدد 10 سنوات لـ عاطل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بالقليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بنسبة 35%، بعد إطلاقه عيار ناري من سلاح خلال تشاجره مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8192 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4500 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب س ع"، 24 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة، لأنه في يوم 13 / 6 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحدث عمداً بالمجني عليه الطفل سالم محمد عبد الفتاح إبراهيم سالم، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالى 35%، تتمثل في فقد إبصار العين اليمنى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق عياراً نارياً حال تشاجره مع آخرين فحاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه مستخدماً في ذلك السلاح الناري والذخائر محل الإتهامين اللاحقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناری غیر مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ترخيص.