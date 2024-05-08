مصر للطيران تشارك بالدورة الــ31 لسوق السفر العربي ATM بدبي

شاركت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمى في النسخة 31 من سوق السفر العربي 2024 (ATM) والذي انطلقت فعالياته يوم 6 مايو ويستمر حتى 9 مايو بمركز دبى العالمي.

وتشارك مصر للطيـران هذا العام بالمعرض بجناح خاص ومميز حيث قامت بتقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة، بالإضافة إلى طرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه ، قام الأستاذ حسام أبو غرارة المدير الإقليمـي لمكتب مصر للطيـران بدبي بعقد عدة لقاءات مع ممثلي كبـري وكالات السفر والسياحة ومنظمـي الرحلات في دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم بالإضافة إلي إجراء مباحثات مع أهم الشركات المتخصصة في تقديم الإستشارات الفنية و الحلول الإبتكارية في مجال السياحة والسفر بهدف تحفيـز و تنشيط حركة السياحة الوافدة من وإلي دولة الإمارات ، كما عقد عددا من اللقاءات مع مسئولي السلطات الحكومية لمطار مدينة الفجيـرة وبدائرة السياحة والأثار بها .

هذا وقد قامت الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار بزيارة جناح مصر للطيران واطلعت على العروض والبرامج السياحية المقدمة ، وأشادت بجناح الشركة خلال المشاركة فى المعرض.