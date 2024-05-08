مراكز متقدمة لابطال ذوى الهمم بالجياد
ضمن فعاليات سلسله بطولات لالعاب القوى الاعاقات الحركية والتي تقام بملاعب سيتي كلوب في مدينة كفر الشيخ حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة مراكز متقدمة وكانت نتائج اليوم الاول والثاني حيث حقق اللاعب طارق عبد الرازق المركز الاول في قذف قرص و جله
وحقق اللاعب عز الدين طارق هشام المركز الثاني في 100متر جري المركز الثاني في 200متر جري
كما حقق اللاعب احمد نصر عباس المركز الاول في رمح وحقق اللا عب مصطفي عبده عبد والمركز الثالث في رمح
جاء ذلك بإشراف كابتن يسري السيد ابراهيم
المدير الإداري وكابتن ابراهيم محمد ابراهيم الفنى