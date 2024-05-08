الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في إياب نصف النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد الإسباني ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سنتياجو برنابيو ، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

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ويمثل الفريق الألماني في المباراة كل من .
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي.
خط الوسط: بافلوفيتش، لايمر، ساني، موسيالا، جنابري.
خط الهجوم: هاري كين.

وعلى مقاعد البدلاء: بيريتز، أورليش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جوريتسكا، تشوبو موتينج، بريان سرقسطة، ديفيز، مولر، تل.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

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