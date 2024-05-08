دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في إياب نصف النهائي

أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد الإسباني ، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب سنتياجو برنابيو ، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويمثل الفريق الألماني في المباراة كل من .

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، مزراوي.

خط الوسط: بافلوفيتش، لايمر، ساني، موسيالا، جنابري.

خط الهجوم: هاري كين.

وعلى مقاعد البدلاء: بيريتز، أورليش، أوباميكانو، كيم مين جاي، جوريتسكا، تشوبو موتينج، بريان سرقسطة، ديفيز، مولر، تل.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.