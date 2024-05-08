100شاب وفتاة من القليوبية يشاركون في الحفل الختامي لمسابقة إبداع

فاز أمير عصام عضو مركز شباب بيجام بشبرا الخيمة على المركز الثالث في مجال الترانيم في مسابقة إبداع مراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شارك 100 شاب وفتاة من شباب القليوبية يرافقهم عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية في الحفل الختامي لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع والذي أقيم علي مسرح الجلاء بالقاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين وقيادات وزارة الشباب .

هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالقليوبية الشاب أمير عصام عضو مركز شباب بيجام بشبرا الخيمة لحصوله على المركز الثالث في الترانيم مشيرا إلى اهتمام إدارة الشباب بالمديرية بتبني مواهب الشباب من خلال النادي الثقافي وغيرها من الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والسعي الدائم لاكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ضم الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية التي قدمها الفائزين في مسابقة إبداع الموسم الرابع بمشاركة الفنانة نادية مصطفى في حفل غنائي استعراضي بحضور وزير الشباب والرياضة.