إليسا| من هو "خوليو" التي تغنت به في ألبومها الجديد

قدمت الفنانة إليسا لجمهورها باقة غنائية جديدة بعنوان “ أنا سكّتين”، دون مقدمات دعائية وعبر كامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

خوليو وفيروز..أغنية إيجابية ومبهجة في ألبوم إليسا

جاء من بين الأغنيات إسم لافت “خوليو وفيروز”، والتي تحمل رسالة إيجابية عن حب النفس والبحث عن السعادة بمختلف الإمكانيات، فمن هو خوليو التي تغنت به إليسا وتلجأ له “لما الدنيا تبوظ” كما تقول الأغنية.

خوليو إجلسياس هو واحد من أشهر مغنيّ أسبانيا، وأول فنان غير إنجليزي ينجح في السوق الموسيقي الأميركي والآسيوي، ويتحول إلى نجم عالمي الأكثر مبيعا في شبابه، والغناء بـ 12 لغة، ليصبح أول فنان إسباني صاحب شعبية كبيرة على مستوى العالم صنع بها الاستمرارية على الساحة الغنائية لأكثر من نصف قرن.

حادث سير يأخذه من كرة القدم ويتوجه به إلى مشوار غنائي للتاريخ

لم يعتزم خوليو في بداية حياته العملية أن يصبح مغنيًا مشهورًا، فبدأ حياته كحارس مرمى لفريق كرة القدم الإسباني ريال مدريد، وتعرض لحادث كبير جعله غير قادر على الحركة لمدة عامين فاتجه وقتها إلى الموسيقى والغناء.

يُعد خوليو إجلسياس صاحب أكثر الأسطوانات مبيعا في تاريخ الموسيقى، حيث باع أكثر من 150 مليون نسخة، وقدم خلال مسيرته أكثر من 5 آلاف حفل موسيقي في القارات الخمس.

كان "أنا أغني" (I Sing) أول ألبومات خوليو الغنائية، الذي حقق نجاح جماهيري ضخم في إسبانيا، وتصدر المراكز الأولى في المبيعات لأكثر من 4 أشهر من طرحه، بجانب نجاح أغنية (Un Canto A Galicia) التي غناها باللغة الجاليكية والتي باعت أكثر من مليون نسخة في ألمانيا، وهي الأغنية التي قدمها تكريما لوالده الذي ينحدر من أصول غاليسية.

وتوالت نجاحاته مع ألبوم (1100 Bel Air Place) الذي تصدر المبيعات بحوالي 3 ملايين نسخة في الولايات المتحدة، وقدم خلال مسيرته عددا من الدويتوهات منها أغنية (To All the Girls I’ve Loved Before) مع ويلي نيلسون، ودويتو آخر بعنوان (My Love) مع وندر، وأغنية (Summer Wind) مع سيناترا، وغيرها من الإصدارات الغنائية التي حققت له شعبية جارفة عبر مسيرة فنية امتدت لعقود.

حصل خوليو على العديد من الجوائز المميزة خلال مسيرته الغنائية أهمها تكريمه بجائزة مدى الحياة خلال حفل توزيع جوائز غرامي عام 2019 .

وحصل على الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام “جوقة الشرف” في فرنسا، وهو وسام أنشأه نابليون بونابرت عام 1802 وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا وتم تعيينه سفيرا خاصة للفنون المسرحية عام 1989 من اليونيسيف، وحصل على نجمة على ممشى المشاهير في هوليود عام 1985.

وفي أبريل 2013، بالعاصمة الصينية بكين، انضم خوليو إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للفنان اللاتيني الذكر الأكثر مبيعًا.

ولد خوليو في 23 من سبتمبر 1943 في مدينة مدريد بأسبانيا، وبدأ مشواره الغنائي في الستينيات بعزفه على الجيتار أثناء فترة علاجه من حادث سير ضخم والذي نتج عنه إصابة دائمة في الجزء السفلي من العمود الفقر أثرت على حركته، وبعد تماثله للشفاء وممارسته للعزف على الجيتار اكتشف موهبته الموسيقية ومن هنا ولد شغفه من جديد بعد انتهاء مشواره الكروي سريعًا.

كلمات أغنية إليسا خوليو وفيروز وصانعها

جاءت أغنية “خوليو وفيروز” من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وتقول كلماتها "تيجي الدموع اطنشها وعادتي السعاده دايما في أجدع ازمه واقفه بثبات

وفـ حزني عندي كاريزما سكر زياده تفاصيل في بدايه العمر كام ظرف كام قصه

خلوني أدوق المر وأكبر وانا بقصه تفاصيل في بدايه العمر كام ظرف كام قصه

خلوني أدوق المر وأكبر وانا بقصه وعيني عيني على الإنسان لو كان طبعه رقيق حساس

يزعل موت يرجع بذكاء ويغير مجرى الاحداث وعيني عيني على الإنسان لو كان طبعه رقيق حساس واتعلمت أعيش حياتي بقلب طفله وعقل راسي

يبقالي رد جد ورد دبلوماسي

وكرامتي عندي خط احمر شيء أساسي

انا ليا ذوقي في الموسيقى والقرايه

وفن الجمال والسحر أسرارهم معايا

وفكل طلعه يوم جديد ببدأ بداية ولما الدنيا تبوظ

عمري ما بزعل ولا بضرب بوز

بسمع خوليو وبسمع فيروز