مشروعات التنمية الشاملة.. أمل جديد للقرى

يعد الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة هو أحد أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويختص بتنمية العديد من القرى فى المناطق النائية وتحويلها إلى قرى منتجة من خلال فتح آفاق للشباب والمرأة المعيلة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدر عليهم دخولاً مناسبة لمواجهة أعباء المعيشة.

ويعمل الجهاز على التنسيق الدائم مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإصلاح البنية التحتية للقرى المشاركة فى المبادرة من طرق ومحطات للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ويتركز دور الجهاز فى محافظات أسوان وحلايب وشلاتين ومطروح ومحافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا فضلا عن شمال وجنوب سيناء.

ومن أهم المشروعات التى يعمل عليها الجهاز مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالى فتم إنشاء ٤ قرى كاملة تضم المنازل والمدارس والوحدات الصحية والوحدات الاجتماعية ووحدات تنقية المياه وتم استصلاح حوالى ٢٢٥٠ فدانا.

كما تم إنشاء مشروع للمجتمعات البدوية بمطروح وذلك بإقامة ١٢ مركزا خدميا بها ٣٢ وحدة خدمية شملت فصولا دراسية للابتدائى والإعدادى وفصول محو أمية ووحدات صحية وبيطرية وتم توزيع أكثر من نصف مليون شتلة زيتون مجانا على المزارعين وتوزع حوالى نصف مليون طن من تقاوى الشعير بالمجان فضلا عن استصلاح ١٠ كم، إنشاء ١٢٠ بئرا.

ومن أهم المشروعات أيضا مشروع دعم صغار المزارعين بالصعيد لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك من خلال توحيد الزراعات للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإقامة محطات للطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات لتقديم أعلاف غير تقليدية.

كما تم إنشاء مشروع تنمية المهارات الحرفية لتحسين الوضع الاقتصادى للمرأة فى صعيد مصر وذلك فى ١٨ قرية فى ٤ محافظات هى الفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان، وذلك من خلال التدريب على إدارة المشروعات وتملك المشروعات الصغيرة فتم تدريب حوالى ٤ آلاف سيدة وتملك حوالى ١٢٥٠ لمشروعات قيمة كل مشروع على حدة حوالى ١٠ آلاف جنيه. وتشمل تلك المشروعات سعف النخيل والسيراميك والفخار والمنسوجات.

وأكد الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة أن تلك المشروعات التى يتم تنفيذها بعضها يكون بتمويل من الخزانة العامة للدولة ومن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كمشروعات التنمية بحلايب وشلاتين ودعم المزارعين بمطروح.

وأضاف «حزين» فى تصريحات لـ«الوفد» ان هناك مشروعات أخرى والخاصة بمجابهة آثار التغيرات المناخية تكون بمنح خارجية كبرنامج الغذاء العالمى وتلك الجهات الخارجية هى التى تتولى صرفها على المشروعات.

وأوضح «حزين» أن الريف المصرى زاخر بإمكانيات طبيعية ونعمل على أن يكون الريف المصرى ريفا منتجا غير مستهلك وذلك عن طريق نموذج القرية المنتجة.