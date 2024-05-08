محافظ الغربية يهنئ نادي غزل المحلة العريق لصعوده بالدوري الممتاز

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، لفريق غزل المحلة العريق لصعوده وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز وذلك عقب فوزه اليوم خارج ملعبة على فريق بروكسي ليصبح ثان الصاعدين للدوري الممتاز ، موجهاً التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما هنأ المحافظ جماهير المحلة العريقة، والتي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكدا على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق حتى يستمر تميزه وصعوده لأعلى المراكز في المسابقة.

وعبر المحافظ عن سعادته البالغة بصعود نادي غزل المحلة ليصبح لدينا فريقين من محافظة الغربية ينافسون في بطولة الدوري الممتاز الصري.

