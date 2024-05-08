الأسبوع المقبل.. قرعة علنية تكميلية لحجز وحدات سكنية فى مشروعات جديدة

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية «المرحلة التكميلية» باستاد المقاولون العرب، للذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكترونى online خلال الفترة من 3مارس 2024 حتى 21 مارس 2024 بمشروعات محددة، على أن يتم إجراء القرعة يومى الأربعاء المقبل 15 مايو2024 والخميس 16 مايو.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلى بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلى بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروع إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث - المرحلة الثانية تكميلى بالعبور الجديدة، يوم الخميس 16/5/2024.

وعلى الراغبين فى حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة فى اليوم المحدد من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء فى إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط «توقيع المتقدم شخصيًا أو من ينوب عنه بتوكيل خاص»، كما سيتم إعلان نتائج القرعات على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.