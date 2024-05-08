عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بنسبة 35%، بعد إطلاقه عيار ناري من سلاح خلال تشاجره مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لـ عاطل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8192 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4500 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب س ع"، 24 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة، لأنه في يوم 13 / 6 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحدث عمداً بالمجني عليه الطفل سالم محمد عبد الفتاح إبراهيم سالم، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالى 35%، تتمثل في فقد إبصار العين اليمنى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق عياراً نارياً حال تشاجره مع آخرين فحاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه مستخدماً في ذلك السلاح الناري والذخائر محل الإتهامين اللاحقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناری غیر مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ترخيص.

محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بينهم بسبب ركنة سيارة في الخصوص

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة،جلسة 7 أغسطس المقبل محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بينهم بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف ف"، هارب، مقيم شارع جمال عبد الناصر الخصوص، وشقيقه "شريف ف ف"، 37 سنة، صاحب مخزن بيبسي، وشقيقهم "خالد ف ف"، هارب، مقيم ذات العنوان، و"كرم خ ف"، 21 سنة، مقيم الخصوص، و"محمد م ع"، 32 سنة، مقيم الخصوص، "عمر م ج"، 42 سنة، مقيم الخصوص، لأنهم في يوم 11 / 4 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه سعيد محمد عبد المنعم فريد، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا الية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك العرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات، بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه عدة أعيرة نارية استقرت بأماكن متفرقة من جسده فاحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجني عليه محمد أشرف محمد عبد المنعم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذ نفاذا لذلك الغرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية" موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبة عيار ناري استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتطوير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية " بندقية خرطوش " بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا أداة "عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.