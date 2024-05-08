القبض على هارب من قضايا قتل وسرقة وحيازة أسلحة ومقاومة سلطات بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بقرية الدرب بنجع حمادى، بعد تبادل لاطلاق النار مع الشرطة .

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والقوة المرافقة له، من ضبط مؤمن.ر، عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر بحقه أحكام قضائية فى جرائم قتل وشروع فى القتل وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات.

تم ضبط المتهم بمنطقة الدرب بنجع حمادي، بعد تبادل لاطلاق النار مع الشرطة، والتحفظ عليه بمركز شرطة نجع حمادي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.