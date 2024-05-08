يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستقبل نادي ريال مدريد الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

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تسلح الفريق الملكى بعاملى الأرض والجمهور من أجل التأهل لنهائى دوري الأبطال هذا الموسم، خاصة بعدما تعادل في مواجهة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-2 على ملعب "آليانز أرينا".

ويدخل ريال مدريد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد صدارته للأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني برصيد 36 لقبا، بفارق 9 ألقاب كاملة عن الوصيف برشلونة الذى حصل على 27 لقبا حتى الآن.

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ويتسلح الفريق الملكى بالعديد من النجوم الليلة أبرزهم في الجانب الهجومى النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم

من المقرر أن تقام المواجهة الحاسمة في ملعب سانتياغو برنابيو، الذي يعتبر محطة رئيسية لكرة القدم العالمية، وسيكون موعد اللقاء بين الريال والبايرن يوم 2024-2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الجدير بالذكر أن أن الاتحاد الأوروبي قد ألغى قاعدة تفضيل الأهداف المسجلة خارج الديار في حالة التعادل الإجمالي، مما يجعل المباراة القادمة مباراةً منفصلة تمامًا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المباراة النهائية. وفي حالة استمرار التعادل بعد الوقت الأصلي، سيتم تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين.