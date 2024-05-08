7 أغسطس المقبل.. محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة في الخصوص

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،جلسة 7 أغسطس المقبل محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بينهم بسبب ركنة سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة للاستعداد والمرافعة.

7 أغسطس المقبل.. محاكمة 6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بينهم بسبب ركنة سيارة في الخصوص

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف ف"، هارب، مقيم شارع جمال عبد الناصر الخصوص، وشقيقه "شريف ف ف"، 37 سنة، صاحب مخزن بيبسي، وشقيقهم "خالد ف ف"، هارب، مقيم ذات العنوان، و"كرم خ ف"، 21 سنة، مقيم الخصوص، و"محمد م ع"، 32 سنة، مقيم الخصوص، "عمر م ج"، 42 سنة، مقيم الخصوص، لأنهم في يوم 11 / 4 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه سعيد محمد عبد المنعم فريد، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا الية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك العرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات، بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه عدة أعيرة نارية استقرت بأماكن متفرقة من جسده فاحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجني عليه محمد أشرف محمد عبد المنعم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذ نفاذا لذلك الغرض - أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش حوزة المتهم الأول، عصا خشبية وقارورات زجاجية" موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبة عيار ناري استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتطوير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية " بندقية خرطوش " بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا أداة "عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وألمح أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم كلا من أشرف محمد عبد المنعم ، طارق محمد عبد المنعم فريد ، عبد المنعم السيد عبد المنعم ، عبد الرحمن شريف رجب، وأهالي المنطقة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المتواجدين للخطر حال حملهم الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهام السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (شوم، قارورات زجاجية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلقوا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت تحريات المباحث بالواقعة كشفت أنه علي إثر خلفا سابق بين المجني عليه وبين المتهمين فحدثت مشادة كلامية فيما بينهم على أولوية ركن السيارة فحدث عراك فيما بينهم فأحضر المتهم الأول باقي المتهمين وقاموا بإلقاء عبوات زجاجية عليه، فتدخلت الأهالي وحدثت هدنة لتهدئة الأوضاع فيما بينهم فصعد إلي مسكنه وتواصل هاتفياً مع أشقاءه المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله سعيد محمد عبد المنعم وطارق محمد عبد المنعم وحال دلوفه الشقة تناهى الى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية فهرع مسرعا إلى أسفل مسكنه بمكان الواقعة فأبصر شقيقه المجنى عليه سعيد محمد عبد المنعم ملطخا بالدماء أمام الورشة محل عملة فأبصر المتهم جمال فتحى فراج وشهرته حماده ممسكاً سلاح نارى "بندقية خرطوش" وكذا أبصر المتهم سالف الذكر والمتهم شريف فتحى فراج والمتهم خالد فتحى فراج محرزين اسلحة بيضاء شوم و قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.