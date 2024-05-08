عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة ، سائق ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لـ سائق لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالعبور

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3954 لسنة 2023 جنايات ثان العبور، والمقيدة برقم 3576 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وليد إ ص"، 29 سنة، سائق، ومقيم النهضة - السلام ثان - القاهرة، لأنه في يوم 2 / 11 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنه أثناء إارتكاز القوة الأمنية تم ضبط المتهم مستقل سيارة ميكروباص، وباستيقافه وبسؤاله عن تراخيص السيارة، وجد المتهم يحاول إخفاء قطعة للحشيش فتم ضبطه وإياها، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 4 قطع للحشيش ومبلغ مالي وعثر حوزته علي 2 هاتف محمول، وعزي قصده الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محاكمة 12 شخصا بقتل سيدة والشروع في قتل آخرين بقليوب

كما حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، قضية اتهام 12 شخصا بقتل سيدة والشروع في قتل آخرين، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.