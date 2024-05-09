محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجى لمدينة القناطر الخيرية

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية تفقدية شملت المرور علي المركز التكنولوجى لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العمل به بعد فتح باب التصالح لبعض مخالفات البناء.



وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالب المواطنين. كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح.، واطلع المحافظ على الخدمات التي يقدمها للمواطنين. كما وجه المحافظ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.



وتأتي هذه الجولة الميدانية للمحافظ في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة. كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون بحزم، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والإعلان في مختلف الأماكن والمنصات عن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتعريف المواطن بالدورة المستنديه لطلبه وتطبيق الشفافية بين المواطنين في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.



وأضاف المحافظ أيضا أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا على ضرورة توفير كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، مشدّدًا على سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات. كما وجه بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، بما يُمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية ومسئولي المراكز التكنولوجية بالمركز.