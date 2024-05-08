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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدًا .. النطق بالحكم علي 12 شخصًا لاتهامهم بقتل شخص بقليوب

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تستكمل  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،  غدا الخميس ، قضية اتهام 12 شخصا، بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء وإشعال النار بمنزل بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، للنطق بالحكم.

غدًا .. النطق بالحكم علي 12 شخصًا لاتهامهم بقتل شخص بقليوب

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7891 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3534 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سيد ن ي"، 39 سنة، عامل، و"مجدي ع ن"، 29 سنة، سائق، و"محمد ط ش"، هارب، و"محمد م ن"، هارب، و"محمود ن ي"، هارب، و"محمد ع ع"،  29 سنة، مخلي سبيله، و"عبد الناصر س ر"، 55 سنة، سائق، و"محمد ع م"، 56 سنة، صاحب مطعم، و"محمد ع ط"، 37 سنة، عامل، و"أيمن ص ف"، 45 سنة، سائق، و"جمال ع ف"، 29 سنة، سائق،  و"أشرف ص ف"، 39 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين قلما مركز قليوب، لأنهم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتي الخامس، قتلوا المجني عليه جلال الدين طه كامل حسين حرب، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة وسكين"، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه باستخدام سلاحاً أبيض "مطواة" الذي كان بحوزته - قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاته حال تواجده باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من السادس وحتي الثاني عشر وضعوا النار عمداً في المنزل المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمود نبيه يوسف، بأن أضرموا النيران بداخله فامتدت النيران إلى محتوياته وأحرقتها، وقد وقعت تلك الجريمة بناءاً على تحريض من المتهمين من السابع وحتي العاشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة وسكين"، بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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