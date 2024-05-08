عاجل.. حزب الله يستهدف المنظومة الفنية في موقع العاصي بـ"درون" انقضاضية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏العاصي بمحلّقة هجومية انقضاضية "درون" .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم ‌‏الأربعاء 08-05-2024 إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏العاصي بمحلّقة هجومية انقضاضية "درون" وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

والدرون المستخدم والذي أشار إليه حزب الله في البيان هي مسيرة FPV الانتحارية التي يستخدمها الجيش العربي السوري في استهداف عناصر جبهة النصرة .

حماس: المقبرة الجماعية الجديدة في مستشفى الشفاء دليل على الوحشية الممنهجة للاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف سبع مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة حتى الآن، آخرها الإعلان اليوم عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الثالثة في نفس المستشفى، هو دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي بهدف تدمير مقوّمات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني النازي.

واضافت حماس في بيان عبر حسابها: أن توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيداً حتى الآن، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي.

وطالبت حماس الهيئات الحقوقية الدولية وكافة المؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم، ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة هذا الكيان المارق وقادته المجرمين.

