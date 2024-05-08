عريس الزمالك يعود إلى التدريبات الجماعيه

بعد شفائه وحفل زفافه

انتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب إنتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وشارك "روقا" في الجزء البدني والتأهيلي بشكل كامل، بجانب المشاركة في جزء من الفقرة الخططية والفنية، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بمشاركته تدريجياً في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته الطبية .

وكان لاعبو الزمالك والجهاز الفنى قد حضروا حفل زفاف روقا قبا سفر الفريق إلى غانا لمواجهة فريق دريمز فى إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.