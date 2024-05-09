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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرية مشتهر بمركز طوخ وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام ، والجلدية، والمسالك البولية، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46 حالة باطنة، و53 حالة أطفال، و 48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و 61 حالة جلدية، و 9 حالات مسالك، وصرف العلاج مجانا.

 كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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