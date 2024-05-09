الشباب القليوبية تطلق لقاء حواري للتوعية بالمخاطر والتحديات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية(الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث)، اللقاء الحواري الرابع والندوات الخاصة بالتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة وأهمية مواجهتها، تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" وذلك بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمشاركة ٣٠٠ من العاملين ومسؤولي إدارة الأزمات ومديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبري ( القاهرة والقليوبية والجيزة )

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد مسعود ، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، محسن محمد ، مدير عام الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة ، النائب ابوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور سيد حجازى عضو مجلس النواب ، الدكتور ايهاب فاروق وكيل الرياضة بالجيزة ، الدكتورة رانيا مدحت ممثلا عن الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، الدكتور وليد فرماوى وكيل الشباب بالقليوبية ، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل الرياضة بالقليوبية ، وبحضور نخبة من الخبراء التنفيذين المعنيين بموضوعات الجلسات والندوات، حيث يتضمن البرنامج العديد من الجلسات أهمها المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية.

ومن جانبه ، رحب الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور ، مشيرا الى الجهد الكبير والانجازات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة فى كافة القطاعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاسيما الدور الاستراتيجية والهام الذى تقدمه الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية من خلال الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث فى ظل الفكرة الانشائية التى تشهدها مراكز الشباب والاندية بجميع المحافظات والتى ساعدت بشكل كبير فى زيادة عدد الملاعب وحمامات السباحه وصلاه الانشطه الامر الذي يستدعي التوعيه باداره الازمات والحد من المخاطر التي تواجه قطاع الشباب والرياضه وتوفير وسائل الأمن والخناية المدنية حفاظا على امن وسلامه الاعضاء والمترددين

وفى كلمته ، نقل الدكتور خالد مسعود ، رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية ، تحيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الحضور والمشاركين ، مؤكدا على استمرارا تنفيذ اللقاءات الحوارية التى تطلقها الوزارة من خلال الادارة الاستراتيجية لتشمل جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بهدف العمل على زيادة الوعى لدى مسئولى الازمات والكوارث بمراكز الشباب والاندية بجميع أنحاء الجمهورية والتوعية والتثقيف وكيفية التعامل مع الازمة والاستعداد لها قبل حدوثها ، واتباع كافة الضوابط والاكواد الخاصة بتشغيل الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من الضوابط التى تساهم فى حماية وتوفير امن وسلامة الأعضاء والمترددين على مراكز الشباب والاندية .

وعلى جانب اخر ، استعرض محسن محمد ، مدير عام الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر عرض تقديمي يوضح فيه دور وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع الأزمات والكوارث، والدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد مسعود في هذا الملف الهام، حيث تضمن العرض عدة محاور منها أهداف إدارة الأزمات والكوارث، وبناء منظومة ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر داخل وزاة الشباب والرياضةوالجهات التابعة لها، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتنمية الوعي داخل الوزارة والجهات التابعة لها للتعامل مع الازمات والكوارث، ورصد ومتابعة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث المختلفة والاستجابة الفورية للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة الأزمات والكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها.

وعقدت أولى الندوات التوعويه تحت عنوان " إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق"، حاضر فيها اللواء الدكتور ابراهيم عثمان ، نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الوطنى سابقا ، حيث تناول المخاطر والأزمات التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وشرح وافي لتطبيق عوامل أكواد الأمن والسلامة بالمنشآت، وتطرق في حديثه إلى مفهوم وتعريف المخاطر، وأنواع المخاطر، ومراحل معالجة المخاطر بالمؤسسة الرياضية.

وأقيمت الندوة الثانية بعنوان "ضوابط حمامات السباحة وقدمها دكتور محمد حشاد دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة بنها... اعقبها ورشة عمل عن الإسعافات الأولية واصابات الملاعب قدمها الدكتور ايهاب عماد ، استاذ علوم الصحة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ، واختتم اللقاء بورسة عمل عن خطة الأخلاء بالنتشات والحماية المدنية ،حاضر بها الدكتور احمد عبدالهادى مدير عام ادارة الازمات بمحافظة القليوبية

وتأتى تلك الانشطة والفعاليات ، ضمن خطة الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة- الادارة العامة لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر ، لتفعيل وتثقيف وزيادة الوعى لدى مسئولى الازمات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.