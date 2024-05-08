نقيب الزراعيين: 35 مليون طن حجم إنتاج مصر من الخضروات والفاكهة سنويا

كشف سيد خليفة نقيب الزراعيين، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة توفير الاحتياجات اللازمة لمشروع مستقبل مصر.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات للمشروعات الزراعية وأيضًا متابعة قطاعات الكهرباء والمياه والري لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر.



وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن ذلك الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.



ولفت الدكتور سيد خليفة، إلى أن مشروع مستقبل مصر يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.



وأضاف نقيب الزراعيين، أن إنتاج المشروعات الزراعية في مصر من الخضروات والفاكهة يصل إلى 35 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير جزء منها إلى الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها في الأسواق، وذلك ضمن رغبة الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.



وعن مشروع سنابل سونو ، قال نقيب الزراعيين، إنه تم إطلاق هذا المشروع بالقرب من أسوان، وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع؛ استصلاح وزراعة أكثر من 240 ألف فدان، من الأراضي الصحراوية في صعيد مصر، حيث أنه يعتمد على مصدرين رئيسيين للمياه للري وهما نهر النيل والمياه الجوفية.